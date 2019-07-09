Çanakkale'de göçmen operasyonu
53 dakika önce
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 165 göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 165 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Ayvacık
, Gelibolu
ve Gökçeada
'da 6 düzensiz göç olayında 118 Afganistan
, 47 Suriyeli ile mültecileri taşıyan 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 118 Afganistanlı göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan 1 minibüs de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.İ ve M.E. isimli organizatör Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ÇANAKKALE
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