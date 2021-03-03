Çanakkale'de göçüğün yaşandığı maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmasına devam ediliyor.

Kalkım beldesi Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocaktaki arama kurtarma çalışması, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde görevli madenciler tarafından yürütülüyor.

İşçi Gazi Baytimur'a ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bölgede jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri de görev yapıyor.

İlçedeki maden ocağında 1 Mart'ta yaşanan göçükte bir işçinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.