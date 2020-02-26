Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

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Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferinin saat 11.00'e ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
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