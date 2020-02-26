Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

7 saat önce

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferinin saat 11.00'e ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı.

(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülke genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak
Zonguldak, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi Valilik, İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yaptı Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı

Son Dakika Haberleri
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı
17:05 Souad Massi Cemal Reşit Rey'e geliyor
17:05 Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım
16:55 Ressam Figen Batı: "Varlığımın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum"
16:55 Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:41:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]