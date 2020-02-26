Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferinin saat 11.00'e ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı.

(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)