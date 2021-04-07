Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
07.04.2021 19:47
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi ile Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.
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