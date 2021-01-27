ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu - Son Dakika

ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu

27.01.2021 17:01

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçede etkili olan sağanakla debisi yükselerek yola taşan Ayvacık Barajı girişindeki gölete, suya kapılan bir aracın düştüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'in bulunduğu belirlenen ve kiralık olduğu öğrenilen araca ulaşılabilmesi için bölgeye 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile UMKE ve deniz polisi sevk edildi.

Aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Çanakkale Sahil Grup Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler termal drone yardımıyla su yüzeyini havadan tarıyor. Ekipler, su altında da çalışma yürütüyor.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik'in koordine ettiği ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve teknik cihazlardan alınan bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda"

Olay yerinde ekiplerden bilgi alan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Filiz Soydoğan Çiçek'in İzmir'den gelen kızı ve kardeşiyle görüştü.

Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yükselen suya kapılıp gölete girdiğinin belirlendiğini söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Aktaş, "Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine kadar tüm ekiplerimiz şu anda buradalar. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz." dedi.

Aktaş'a, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile AFAD Müdürü İbrahim Tarı ile diğer yetkililer eşlik etti.

Suya kapılan araçtaki Mürsel Meracıoğlu'nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek'in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu
ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu
ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu
ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu

Çanakkale, Jandarma, Enerji, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu - Son Dakika


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