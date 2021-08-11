Üye Girişi
Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

11.08.2021 13:04
Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 10 gölete, 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 10 gölete, 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 250 bin pullu sazan balığı yavrusu, merkez ve ilçelerinde bulunan 10 gölete bırakıldı. Aşağıokçular köyü göletinde düzenlenen salım törenine Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz Türkiye'nin ikinci uzun sahiline sahip, 671 kilometre gibi uzun bir sahil gündemde olarak kıymetli bir balıkçılık kenti. Bu 671 kilometre içerisinde şimdiye kadar çok farklı adımlar atıldı. 821 tane amatör balıkçımız var. Az bir sayı değil. 23 tane bu memlekette su ürünleri üretim tesislerimiz var. 2021 yılı içerisinde Tarım İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde 3 tane ayrı tesise de izin verildi. Bu sayının artacağından eminiz. Bu adımların karşılığında Türkiye'mizde balık üretimimiz 157 bin ton gibi önemli bir rakama ulaştı. Bunun yanında ekonomik karşılığı da 855 milyona vardı. Sadece Türkiye'mizde balık ve benzeri ürünlerde 855 milyon gibi büyük bir rakamla ihracat imkanımız oldu. Su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında tüm Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çanakkale'de aynı şekilde büyük bir kampanya başlattı. Bugün Çanakkale'mizde 10 farklı gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Bu büyük bir sayı. Haftaya tekrar 150 bin civarında balık bırakılarak, 400 binden fazla balığımızın göletlerimizde olma imkanı sağlanacak. Seneye bu sayıyı daha da arttırmayı, milyonlara varan sayıda küçük balığımızı buradan atarak, onları büyüterek hem balıkçılığımızı hem de köyümüzün keyfini yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Tuna ile Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler, pullu sazan balığı yavrularını gölete saldı.


Balıkçılık, Çanakkale, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! 12:49 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi! 11:43 Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi! 11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş 11:11 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca 11:09 Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!

Son Dakika Haberleri
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!
12:52 İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
12:05 Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak! İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!         
12:52
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü         
11:40
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı         
11:12
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 13:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement