Çanakkale'de gölette erkek cesedi bulundu
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:32 Kaynak: AA
'nin Çan ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Küçüklü köyündeki gölete balık tutmak için gelenler, bir kişinin suda hareketsiz olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen bu kişinin cesedi sudan çıkarıldı.
Faruk Ünür
'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Çan Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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