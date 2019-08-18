Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de gölette erkek cesedi bulundu
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Çanakkale'de gölette erkek cesedi bulundu

51 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'de gölette erkek cesedi bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Küçüklü köyündeki gölete balık tutmak için gelenler, bir kişinin suda hareketsiz olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen bu kişinin cesedi sudan çıkarıldı.
Faruk Ünür'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Çan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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