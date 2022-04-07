Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem - Son Dakika
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Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem

07.04.2022 19:15
Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pitbull cinsi köpeklerin aç kalarak birbirini parçaladığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma gereği görevden uzaklaştırılan CHP'li Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan...

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pitbull cinsi köpeklerin aç kalarak birbirini parçaladığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma gereği görevden uzaklaştırılan CHP'li Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay'a destek için eylem yapıldı.

Çanakkale'de 27 Mart Pazar günü Belediye Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pitbull cinsi köpeklerin aç kalarak birbirini parçalamasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirirken, 1 Nisan Cuma akşamı CHP'li Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur görevden uzaklaştırıldı. Bu karara tepki gösteren CHP'liler ve bazı STK kuruluşları, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kararı protesto etti. Eyleme Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ile çok sayıda oda ve sendika temsilcileri destek verdi.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem
Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem
Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem
Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem
Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı için eylem

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Kaynak: İHA

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