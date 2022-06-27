Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27.06.2022 21:48
Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çanakkale'de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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