Çanakkale'de gözlem altındaki erler birliklerine gönderildi - Son Dakika

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Çanakkale'de gözlem altındaki erler birliklerine gönderildi
6 saat önce
Vatani görevlerini yapmak için Çanakkale'ye gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulan erler, 14 günlük sürenin dolmasının ardından birliklerine gönderildi.
Vatani görevlerini yapmak için Çanakkale'ye gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulan erler, 14 günlük sürenin dolmasının ardından birliklerine gönderildi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, acemi erlerin konuk edildiği Eceabat Gençlik Konuk Evini ziyaret ederek tedbirleri inceledi.
Gözlem süresi dolan 120 erin vatani görevlerini tamamlamak üzere 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına gönderildiğini kaydeden Tavlı, 14 günlük süre boyunca erlerin ateşlerinin takip edildiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:38 Kaynak: AA
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