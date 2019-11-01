Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de gümrük kaçağı ürün operasyonu
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Çanakkale'de gümrük kaçağı ürün operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'de polis tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve satılması yasak olan tıbbi ilaçlar ele geçirildi.

Çanakkale'de gümrük kaçağı ürün operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de polis tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve satılması yasak olan tıbbi ilaçlar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Biga ilçesinde yapılan çalışmalarda H.M.S'ye ait, İ.G. K.Y. H.T ve İ.A.'nın çalıştıkları 2 depo ve 4 adet ticari araçta yapılan aramalar neticesinde bin 12 adet gümrük kaçağı çakmak, 943 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 276 adet gümrük kaçağı oyuncak, 23 bin 73 adet satılması yasak tıbbi ilaç yakalanarak el konuldu.

Olay ile ilgili H.M.S İ.G. K.Y. H.T ve İ.A. gözaltına alındı.


Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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