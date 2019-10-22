Çanakkale'de gümrük kaçağı ürünlere operasyon
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Çanakkale'de polis tarafından bir şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve çakmak ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:16 Kaynak: AA
Çanakkale'de polis tarafından bir şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve çakmak ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çan Cumhuriyet Savcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden A.Ö'nün aracında yapılan aramalar sonucu gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 592 adet cinsel içerikli ürün ile 350 adet çakmağa el konuldu.
Şüpheli A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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