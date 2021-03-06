Çanakkale'de haftalık tematik denetim kararları alındı - Son Dakika

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, haftalık tematik denetim planı oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince salgınla mücadelede denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu bazlı tematik şekilde 7-24 süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması için çalışma gerçekleştirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda, il bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmaların haftalık bir program dahilinde icra edilmesine, denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin haftalık konu ve faaliyet bazlı planlamaların yapılmasına karar verildi.

Buna göre, bugünden itibaren oluşturulacak denetimler, şu şekilde gerçekleştirilecek:

"6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler, 7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, 8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar gibi yerler, 9 Mart Salı berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları, 10 Mart Çarşamba internet kafeler, oyun salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark tematik parklar, ganyan, iddia ve milli piyango bayileri, 11 Mart Perşembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, cami ve mescitler 12 Mart Cuma AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler pazaryeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."