Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor - Son Dakika

7 Mayıs haftasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 233,59 olarak açıklandı. Kentteki vaka sayılarında son 3 haftada düşüş gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 24- 30 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 439,11 olarak gerçekleşirken, bugün açıklanan 1- 7 Mayıs tablosunda ise bu rakam 233,59'a geriledi. Çanakkale, 10- 16 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci oldu. Bu süreçte kentte büyük tedirginlik yaşanırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler aldı. Son 3 haftadır haftalık vaka sayılarında düşüşün yaşandığı kentte, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.