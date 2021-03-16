Çanakkale'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., Yenice ilçesinde yakalandı. İ.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., jandarma tarafından yalanarak, gözaltına alındı. İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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