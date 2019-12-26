Çanakkale'de hava destekli narkotik operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de hava destekli narkotik operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de hava destekli narkotik operasyonunda 20 zanlı yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de hava destekli narkotik operasyonunda 20 zanlı yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Hareket, Asayiş, Deniz Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik "Karanlıktan Aydınlığa Fevzipaşa" isimli operasyon gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, 300 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 20 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çanakkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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