Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltıÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Şube'den oluşan 300 kişilik ekip, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Karanlıktan Aydınlığa Fevzipaşa' isimli operasyonda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evlerde yapılan aramada 1 kilogram bonzai ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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