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Çanakkale'de havadan trafik denetimi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 9 araç sürücüsüne 4 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de havadan trafik denetimi, System.String[]

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 9 araç sürücüsüne 4 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kirazlı yol kontrol noktası, Umurbey yol kontrol noktası, Kadırga Köyü Kavşağı yol kontrol noktasında, eş zamanlı olarak havadan trafik denetimi yapıldı. Denetim sırasında sorgulanan 174 araçtan 9'una 4 bin 782 TL idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.


Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:23 Kaynak: DHA
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