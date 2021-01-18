Çanakkale'de havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı - Son Dakika

Çanakkale'de havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı

18.01.2021 16:15
Çanakkale'de havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı, System.String[]

Çanakkale'de hava sıcaklıklarının son günlerde düşmesiyle tezgahlarda balık çeşitliliğinde artış yaşanıyor.

Çanakkale'de hava sıcaklıklarının son günlerde düşmesiyle tezgahlarda balık çeşitliliğinde artış yaşanıyor.

Kentteki balıkçılardan Volkan Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, tezgahlarda vatandaşın talebini karşılayacak balıkların olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla çeşitliliğin arttığını vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Fiyatlar arttı ama çeşitlilik de arttı. Fiyatlar artınca satışlar biraz düştü. İlerleyen günlerde fiyatların biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Pandemi dolayısıyla vatandaşların talebi yoğun fakat fiyatlar arttığı için biraz kısıldı. Fiyatların düşmesiyle de işlerin yoğunlaşmasını bekliyoruz."

Hasan Doğuştürk de çinekopu bolluk zamanında 40-50 liradan sattıklarını, şu anda ise 70-75 liraya yükseldiğini aktardı.

İri boy sarıkanatın kilogramının ise 90 liradan satıldığını bildiren Doğuştürk, "Ocak ayının ortalarına geldik. Mevsim itibarıyla genelde bu zamanlarda balık kendini yatak kısmı dediğimiz yerlere çekiyor. Bu nedenle balıkta azalma oluyor ve fiyatlarda da artış meydana geliyor." dedi.

Balık halinde kolyozun kilogramı 25, tekir 50, istavrit 25, çipura 50, levrek 70, uskumru 85, kupa 30, zargana da 40 liradan satılıyor.

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti         
15:46
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı         
15:17
ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı         
15:07
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:47
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı         
12:28
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 16:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei