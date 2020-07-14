Çanakkale'de Haziran ayında bin 891 konut satıldı - Son Dakika

Çanakkale'de Haziran ayında bin 891 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip olurken, Çanakkale'de bin 891 konut satıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu.


İkinci el konut satışlarında 131 bin 380 konut el değiştirdi


Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244,9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 16 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 8 bin 160 konut satışı ile İzmir izledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de Haziran ayında bin 891 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi
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