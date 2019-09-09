Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi

21 dakika önce

Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi, System.String[]

Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 10.30-12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Karadan da trafik ve asayiş timleri müşterek olarak görevlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamada Mİ-17 genel maksat helikopteriyle sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında denetim yapıldı. Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikazda bulunuldu. Uygulama sonucunda toplam 184 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 7 araç trafikten men edilirken, 10 araç sürücüsü hakkında ise 6 bin 158 TL idari para cezası kesildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı
İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı Çadırda kalan ailenin 8 aylık bebeği zatürreden hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:31:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]