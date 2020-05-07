Çanakkale'de, helikopterle havadan trafik denetimi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, jandarmanın havadan helikopter ile yaptığı trafik denetiminde, 214 araç sorgulandı. 10 sürücüye 3 bin 972 liralık para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenköy- Teyfikiye yolu, Bayramiç- Çan yolu, Çan- Biga yolu ve Umurbey yolu kontrol noktaları ile Çardak Feribot İskelesi yol kontrol noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı, havadan helikopter ile denetlendi. Sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtla uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme- makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama- park etme ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.

6 ARAÇ, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimde 214 araç sorgulanırken, 6 araç trafikten men edildi. 10 sürücüye 3 bin 972 liralık para cezası kesildi. Jandarma, sürücülere zorunlu haller olmadığı sürece evde kalmanın önemini anlattı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz olarak yolculuk yapmamaları konusunda uyarıldı.