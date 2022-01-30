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Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor - Son Dakika

Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor

30.01.2022 13:42
Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor

ÇANAKKALE Savaşları sırasında İtilaf Devletleri safında Gelibolu'ya gelen Hint taburuna bağlı Sih ve Gurka askerlerinin gerçekçi mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtımı Merkezi'nde ziyarete açıldı.

ÇANAKKALE Savaşları sırasında İtilaf Devletleri safında Gelibolu'ya gelen Hint taburuna bağlı Sih ve Gurka askerlerinin gerçekçi mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtımı Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadasında, Çanakkale Savaşları sırasında İtilaf Devletleri safında Gelibolu'ya gelen Hint taburuna bağlı Sih ve Gurka askerlerin tanıtımı için gerçekçi mankenler hazırlandı. Hindistan Devleti tarafından sergilenmesi için Tarihi Alan Başkanlığına verilen orijilan kıyafet ve silahlar, aşırı gerçekçi yöntemle bire bir boyutta oluşturulan mankenler üzerinde sergilenmek üzere Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı.Açılış törenine, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Açılış sonrası Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Gurka askerlerinin kullandığı özel Nepal bıçağı olan 'kukhri' hediye etti.


Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor
Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor
Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor
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İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Ankara, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Hint taburu askerlerinin gerçekçi mankenleri sergileniyor - Son Dakika
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