3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika
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3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi

27.05.2022 09:34

3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildiÇANAKKALE Çanakkale'de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi

ÇANAKKALE Çanakkale'de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların birçok ürünü de çaldıkları ortaya çıktı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda; su motoru, kalorifer peteği, bisiklet, elektrikli bisiklet, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptığı ve toplamda 28 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 1'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi
3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika


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