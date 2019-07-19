Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de hırsızlık suçundan 4 şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de hırsızlık suçundan 4 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de hırsızlık suçundan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ezine ilçesinde 2, Cuma Pazarı'nda 6 ve Gelibolu'da 4 olmak üzere toplam 9 hırsızlık olayında Ali G. (23), Leyla G. (29), Sevim G. (23) ve Mehmet G. (21) yakalandı. Şahısların kamera görüntüsü incelemelerinde tespit edilen eşkallere uydukları öğrenildi. Şahısların Çanakkale'ye geldikleri ve PTS kayıtları incelendiği esnada aracın Balıkesir Burhaniye- Ayvalık arasında seyir halinde olduğu tespit edildi. Araç, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek araç yakalandı.

Olayın şüphelileri oldukları tespit edilen Ali G'nin Tekirdağ'da 9 ayrı suçtan (yankesicilik, işyerinden hırsızlık, reşit olmayan bir kişi ile cinsel ilişki), Leyla G. isimli şahsın Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da 10 ayrı suçtan (yankesicilik, kasten yaralama, tehdit), Sevim G. isimli şahsın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli'nde toplamda 49 ayrı (yankesicilik, açıktan hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık) suçtan kaydının olduğu, Mehmet G. isimli şahsın ise herhangi bir suçtan kaydının olmadığı tespit edildi.

Zanlılar, Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE
Balıkesir, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:16 Kaynak: İHA
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