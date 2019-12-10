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Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandıÇanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.

Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
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