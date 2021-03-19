Çanakkale'de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
19.03.2021 16:26
ÇANAKKALE'de hırsızlık yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'de hırsızlık yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde marketten çalınan sigara ve alkol ürünlerini il merkezinde bakkallara satan B.A. ve H.C, ile Bayramiç ilçesinde bir vatandaşa ait kamyonu çalıp Balıkesir'in Edremit ilçesinde hurdacıya satan R.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Son Dakika THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var