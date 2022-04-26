Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi - Son Dakika
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Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi

26.04.2022 14:19

Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildiÇANAKKALE Çanakkale'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda vatandaşları baskı ve tehdit yoluyla ihaleye sokmama veya zorla para aldığı öne sürülen çete çökertildi.

Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi

ÇANAKKALE Çanakkale'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda vatandaşları baskı ve tehdit yoluyla ihaleye sokmama veya zorla para aldığı öne sürülen çete çökertildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesi, çevre ilçeler ve bağlı köylerinde tehdit ve baskı yoluyla vatandaşları korkutarak zorla para alan, ihalelere girecek olan vatandaşlardan para talep eden, vermeyenlerin ihalelere sokulmaması veya bu ihalelere girilerek tutar yükseltme, satışa sunulan menkullerin alınarak vatandaşları mağdur etmek suretiyle çıkar sağlandığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda adli makamlardan gerekli izinler alınarak teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yürütülen çalışma neticesinde nitelikli yağma-ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen M.G, N.G, M.A, E.N ve C.G isimli şüpheliler 23 Nisan Cumartesi günü tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 700 adet mermi ve çeşitli meblağlarda düzenlenen senetlere el konuldu.

Şüpheliler, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Biga Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi
Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de ihaleye fesat karıştan çete çökertildi - Son Dakika


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