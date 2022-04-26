Çanakkale'de nitelikli yağma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesi ile çevre ilçeler ve köylerde tehdit ve baskı yoluyla vatandaşları korkutup zorla para alma, ihaleye girecek olan kişilerden para talep etme, vermeyenlerin ihalelere sokulmaması ve bu ihalelere girilerek tutar yükseltme, satışa sunulan menkullerin alınarak vatandaşları mağdur etmek suretiyle çıkar sağlandığını tespit etti.

Zanlıların yakalanması için ekiplerce teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

Çanakkale ve Biga'da farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri ileri sürülen Mehmet Güngör, Enver Narçin, M.A, N.G. ve C.G. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bir tabanca, 700 mermi ile çeşitli meblağlarda düzenlenmiş senetlere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra Biga Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden N.G. ve C.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğerleri de nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklanırken M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.