Çanakkale'de ihracat azaldı, ithalat arttı

Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat yüzde 23,2 azalarak 12,3 milyon dolar, ithalat yüzde 40,5 artarak 8,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,7, ithalat yüzde 10,5 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Temmuz ayında yüzde 2,7 azalarak 14 milyar 972 milyon dolardan, 14 milyar 562 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,5 azalarak 14 milyar 910 milyon dolardan, 13 milyar 348 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Temmuz ayında 1 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,6 azalarak 29 milyar 882 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 109,1 oldu. - ÇANAKKALE