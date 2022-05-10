Çanakkale'de iki araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de iki araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

10.05.2022 15:17
Çanakkale'de iki araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine çalışma başlatarak, İstanbul'dan hareket eden iki aracı ilçe sınırlarında durdurdu.

Araçlarda inceleme yapan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 31 kişiyi tespit etti.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Çanakkale, Jandarma, Gelibolu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de iki araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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