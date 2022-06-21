Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

21.06.2022 10:12
Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1479 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1479 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında iki aylık süreçte 67 operasyon düzenledi.

Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 1479 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Şüpheliye gözaltı sırasında jandarma havaya ateş açtı, valilik açıklama yaptı Son dakika haber... Şüpheliye gözaltı sırasında jandarma havaya ateş açtı, valilik açıklama yaptı Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı
Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:12:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement