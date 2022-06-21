Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 1479 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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