Çanakkale'de iki hastane "pandemi hastanesi" oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çanakkale'de iki hastane 'pandemi hastanesi' oldu - Son Dakika

Çanakkale'de iki hastane "pandemi hastanesi" oldu

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesi pandemi hastaneleri olarak faaliyet gösterecek.

Çanakkale'de iki hastane

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesi pandemi hastaneleri olarak faaliyet gösterecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde belirlenen "pandemi hastaneleri" kapsamında giriş bölümüne çadırlar kurulan hastaneler kentin iki pandemi hastanesi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan çalışmada koronavirüs şüphesi bulunan hastalar ÇOMÜ'ye ve Çan'a getirilecek. Diğer hastalar ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile mevcut diğer hastanelere başvurabilecek.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte iki hastanenin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini söyledi.

Üniversitesi hastanesindeki normal hastaların Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine, buradaki şüpheli hastaların ise üniversite hastanesine nakillerinin yapıldığını ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Üniversite hastanemiz acil servisi girişine iki çadır kuruldu. Burada triyaj, yani ön değerlendirme yapılacak olan çadırlarda ciddi şüphesi olmayan hiç kimse hastane içine alınmayacak. Bu bir tedbir uygulaması. Birinci çadırda hekim dışında genel değerlendirmeyi yapacak olan sağlık personeli görev yapacak. Hasta bu çadırda izlenecek, genel değerlendirmeden sonra fiziki bir muayeneyi gerektirecek durum ortaya çıkarsa yani hasta Kovid-19 şüphelisi olarak görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda da hekim kesin tanı koyması halinde hasta hastaneye tetkik, müşahede ya da yatma işlemi için alınacak. Şu an hastanemizde kovid tanılı ya da şüphelisi dışında hasta bulunmuyor. Diğer hastaların tamamını devlet hastanesine naklettik. Ayrıca devlet hastanesinde yatan kovid tanısı konmuş yada şüpheli hastaları da buraya naklettik."

Hastaları 3 yatış grubuna ayırdıklarını anlatan Şener, "Biri solunum sıkıntısı olmayan ama ateşi olan hastaları genel servise yatırdık. Yarı kritik hastaları ise grup iki hasta grubu olarak ayırdık. Üçüncü grup ise entübe ve yoğun bakım gerektiren hastalardan oluşuyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Alper Şener, Çan Devlet Hastanesi hariç diğer hastanelerdeki tüm şüpheli ya da tanılı hastaların da ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiğini sözlerine ekledi.

Devlet Hastanesi, Çanakkale, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de iki hastane "pandemi hastanesi" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]