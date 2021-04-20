Çanakkale'de iki köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Toplantıda, Karaköy ve Çakır köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

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