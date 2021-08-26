Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, Çalışkan ile yanında bulunan Hüseyin Efe (35) kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, kadın sürücü Gündüz otomobilde sıkıştı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayramiç'ten Ezine istikametine giden Mustafa Çalışkan (31) idaresindeki 10 ACB 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Gündüz (20) yönetimindeki 17 LN 965 plakalı otomobil Ağaçköy kavşağında çarpıştı.

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