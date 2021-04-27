Çanakkale'de İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında salgınla mücadele görüşüldü - Son Dakika

Çanakkale'de İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Deniz Polis Evi'nde, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve yapılacak denetimler değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, kent genelinde salgının son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler, salgınla mücadele sürecinde uygulanan tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar anlatıldı.

Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus da kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapıldı.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların koronavirüs ile mücadeleyi evlerinde kalarak güvenli bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Bu tedbirlerin salgınla mücadele önemli bir adım olduğunu kaydeden İlhami Aktaş, "Alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çanakkaleli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım." dedi.

Toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdür Vekili Alaattin Tekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, pandemi kurul üyesi kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.