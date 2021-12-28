Çanakkale'de İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale İl Toprak Koruma Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Defterdarı Alpay Ekici, DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan ve kurul üyeleri katıldı.

İlde yapılması planlanan tarımsal ve tarım dışı tesislere ilişkin kararlar, Çanakkale'nin tarımsal potansiyeli yüksek alanların belirlenmesi ve korunması, ortaya çıkan olumsuzlukların belirlemesi, toprağın korunması, bununla ilgili sorunları giderici önlemlerin alınması ve geliştirmesi konularının ele alındığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.