Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika

Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi

13.10.2020 17:09
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, Eceabat ilçe sahilinde 50 yumurta olan caretta caretta yuvası buldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, Eceabat ilçe sahilinde 50 yumurta olan caretta caretta yuvası buldu.

Bulunan yuvada, 50 yumurta içerisinden çıkıp sağ kalan 32 yavru DEKUM ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü aracılığı ile incelemeye alınarak, denize salındı ve yuva bilgileri kaydedildi.

Şimdiye kadar İzmir'in kuzeyinde, Kuzey Ege'de ve Marmara'da böyle bir yuva görülmediğini ve Marmara Bölgesi'nde hiçbir yuva kaydının bulunmadığını ifade eden ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, Marmara Bölgesi'nde yuva olabileceği ihtimalini yıllardır öngördüklerini, bu konuda DEKUM olarak 10 yıldır önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve Marmara'da caretta caretta yuvası bulunmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

"YÜZDE 70 ORANINDA BAŞARI SAĞLADIK"

Son yıllarda deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik politikalar geliştirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Çanakkale'de şimdiye kadar hiçbir yuva kaydımız yoktu. Bu zamana kadar bizim yaralı ve ölü kayıtlarımız vardı. Her yıl Çanakkale kıyılarına en az bir iki tane yaralı ya da ölü kaydı gelir. Biz bunlara iptidai koşullarda bakarız. ve bu yüzden burada DEKUM'u kurduk ki bununla ilgilenelim diye. Bu bölgede daha önceden burada yuva olduğuna dair işaretlerimiz vardı fakat henüz bunu belgeleyememiştik ama bu yıl içerisinde geçtiğimiz Pazar günü bize bir ihbar haberi geldi. Hemen DEKUM'da çalışan yüksek lisans öğrencimiz Selma Kırbici oraya gitti ve yuvayı kontrol etti. Yuvanın içerisinde bir kısmının denize gittiğini bir kısmının da ölü olduğunu gördük. Bir kısmının da hiç açılmadığını gördük. Bu zaten normal bir durum. Yani buradaki yuva özellikleri bizim her yıl güney kıyılarında gördüğümüz yuvalardan da farklı değil. Yaklaşık olarak yüzde 70 oranında bir başarıyla denize ulaşmalarını sağladık. Ölü olanları da getirdik ve laboratuvarımızda incelemeye alacağız. 50 tane bizim denize saldığımız kaplumbağa var. Yani yüzde 70 başarı sağlanmış oldu. Deniz olarak Kuzey Ege'de Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nın Eceabat ilçesi sınırları içindeki kumsalda bulduk bu yuvayı" dedi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Caretta Caretta, Çanakkale, Eceabat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika

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