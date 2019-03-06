Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de İlk Leylek Yuvaya Kondu

Çanakkale'de İlk Leylek Yuvaya Kondu

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 3 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.

Çanakkale'de İlk Leylek Yuvaya Kondu, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 3 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.

Baharın gelmesini müjdeleyen göçmen kuşlardan olan leyleklerin yuvasına geldiğini belirten köylülerden Haydar Koçan, "Bugün öğle saatlerinde ilk leylek köyümüzdeki leylek yuvasına kondu. Bugün 3. cemre toprağa düştü. Daha havalar soğuk gidebilir, ama köyümüze erken gelen leyleğe köylüler olarak sahip çıkacağız" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
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