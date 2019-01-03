Çanakkale'de İlk ve Orta Dereceli Okullara Kar Tatili
1 saat önce
ÇANAKKALE'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
ÇANAKKALE'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan metelojik uyarıya göre, Çanakkale
'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
, "Vali beyin bilgisi bilgisi dahilinde, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla Çanakkale genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Yarın öğlene kadar yoğun bir şekilde yağış bekliyoruz" dedi.
Çanakkale Belediyesi de yapılan metelojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı
Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum
Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi