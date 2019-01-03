Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de İlk ve Orta Dereceli Okullara Kar Tatili

Çanakkale'de İlk ve Orta Dereceli Okullara Kar Tatili

1 saat önce

ÇANAKKALE'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Çanakkale'de İlk ve Orta Dereceli Okullara Kar Tatili, System.String[]
ÇANAKKALE'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan metelojik uyarıya göre,  Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Vali beyin bilgisi bilgisi dahilinde, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla Çanakkale genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Yarın öğlene kadar yoğun bir şekilde yağış bekliyoruz" dedi. 

Çanakkale Belediyesi de yapılan metelojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

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