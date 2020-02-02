Çanakkale'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi Mehmet Söğüt, inşaat yakınındaki elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi Mehmet Söğüt, inşaat yakınındaki elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Dün Ezine'ye bağlı Sarısöğüt köyünde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Mehmet Söğüt, kalıp işinin sökümünde kullandığı ıslak ahşap kalasın, bina yakınındaki elektrik tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Söğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Söğüt, Ezine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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