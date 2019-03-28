Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de İş Yerlerine Kaçak Ürün Baskını

Çanakkale'de İş Yerlerine Kaçak Ürün Baskını

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, gümrük kaçağı sigara ve içki satılan 2 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Çanakkale'de İş Yerlerine Kaçak Ürün Baskını, System.String[]
ÇANAKKALE'de, gümrük kaçağı sigara ve içki satılan 2 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. 

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yapılan 2 iş yerine, savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 283 paket sigara, 139  paket puro, 46 paket pipo tütünü, değişik markalarda toplam 28 şişe içki, 182 paket cinsel içerikli ürün, 21 güneş gözlüğü, 3 parfüm, 20 sigara sarma kağıdı ve 10 kutu sigara filtresi ele geçirildi. 

Operasyon kapsamında, şüpheliler O.A., E.A., H.S.Ö, S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden daha önceden de arama kaydı bulunan O.A. tutuklandı. Firari durumdaki şüpheli N.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:09 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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