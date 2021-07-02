Çanakkale'de İskele Meydanı'nda 'Aşı Uygulama Noktası' kuruldu - Son Dakika

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı çalışmasını hızlandırmak için İskele Meydanı'nda kurulan Kovid- 19 Aşı Uygulama Noktası'nda 3'üncü doz aşısını oldu. Vali Aktaş, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Çanakkale'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmasını hızlandırmak için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 Aşı Uygulama Noktası kuruldu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk kurulan çadırda incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, sağlık çalışanlarından ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilk olarak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, hemen ardından da Vali İlhami Aktaş, 3'üncü doz aşısını oldu.

Aşının vurulmasından sonra açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, vatandaşların çadırda randevusuz şekilde aşı olabileceklerini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın aşı çadırı için randevu almasına gerek yok. Yeterli aşımız mevcut. Vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmek için bugün bu çadırı kurduk. Ben de burada aşımı olmak istedim. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde aşılama yapmaya devam edeceğiz. Aşılamalar öğlen saat 14.00 ile gece 00.00'a kadar devam edecek" dedi.

Vali İlhami Aktaş ise, "Bugün, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü olarak İskele Meydanı'nda aşı ile vatandaşlarımızı buluşturacak bir adım attık. Sağlık çalışanlarımız bu çadırda aşı uygulaması yapmak için burada konuşlanmış durumdalar. Bu sıcakta büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Vatandaşlarımız da çadıra özel uygulama olan, herhangi bir randevu almadan ve bizim gibi aşı sırası gelenlerin aşılarını yaptırabileceklerini beyan etmek istiyorum. Bu benim 3'üncü aşım. Vatandaşlarımızın hangi aşısı tanımlıysa Hayat Eve Sığar uygulamasından aşılarını yaptırabilirler. Tüm vatandaşlarımızı ister çadırda ister sağlık kuruluşlarında bir an önce aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.