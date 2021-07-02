Çanakkale'de İskele Meydanı'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı - Son Dakika

Çanakkale'de İskele Meydanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek ve kolay aşı olmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı uygulama noktası yoğun ilgi gördü.

Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile İskele Meydanı'na kurulan standı ziyaret edip İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Aktaş, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatarak, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla virüs, bulaş hızını ve varlığını kaybetmiş değil. Onun için 3 temel kuralımız olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak zorundayız. Bugün itibarıyla da İskele Meydanı'nda vatandaşlarımızın önceden randevu almadan aşı olabilmeleri için aşı çadırı kurduk. Sistemde aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımızı saat 24.00'e kadar aşı olmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Vali Aktaş daha sonra 3. doz aşısını oldu.