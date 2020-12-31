Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı

Çanakkale'de Kasım ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 15,9 milyon dolar, ithalat da yüzde 21 artarak 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de ise Kasım ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 15,9 milyon dolar, ithalat da yüzde 21 artarak 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)