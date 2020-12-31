Kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı - Son Dakika

Kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı

31.12.2020 23:58
Kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı, System.String[]

2020 yılı Kasım ayında ihracat yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı.

2020 yılı Kasım ayında ihracat yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 8,3 azaldı, ithalat yüzde 3,5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 20,3 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Kasım ayında yüzde 1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,9 oldu.

Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 153,5 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında yüzde 89,1 iken, 2020 Kasım ayında yüzde 76,2'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde yüzde 82,5 arttı

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 86,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,0'a geriledi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,5 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 72,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,4 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 74,5, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 515 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 94 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 953 milyon dolar ile Irak, 905 milyon dolar ile ABD, 800 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,7'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 160 milyon dolar ile Irak ve 7 milyar 228 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

İthalatta Almanya ilk sırayı aldı. Kasım ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 238 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 722 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 570 milyon dolar ile İsviçre, 952 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 19 milyar 321 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 864 milyon dolar ile Rusya, 10 milyar 670 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 127 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,1 azaldı, ithalat yüzde 8,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmezken, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,5'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3'tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,0'dır. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,9'dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Kasım ayında 15 milyar 311 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 15 milyar 311 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 19 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 99,0 artarak 2 milyar 280 milyon dolardan, 4 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında yüzde 87,1 iken, 2020 Kasım ayında yüzde 77,1'e geriledi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 143 milyar 625 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 143 milyar 625 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 188 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 66,5 artarak 26 milyar 877 milyon dolardan, 44 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 85,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,2'ye geriledi. - İSTANBUL

Kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, İhracat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı - Son Dakika Ekonomi


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