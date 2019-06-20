Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de, 'Iyeoka Okoawo' rüzgarı esti
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Çanakkale'de, 'Iyeoka Okoawo' rüzgarı esti

47 dakika önce

ÇANAKKALE Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında özgürlük parkında sahne alan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka Okoawo, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Çanakkale'de, 'Iyeoka Okoawo' rüzgarı esti, System.String[]
ÇANAKKALE Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında özgürlük parkında sahne alan  Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka Okoawo, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Türkiye'de, 'Simply Falling' şarkısıyla tanınan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka Okoawo, Çanakkale Belediyesi'nin Yaz konserleri kapsamında, özgürlük parkında sahne aldı. Iyeoka Okoawo'nın saat 21.30'da gerçekleşen konserini binlerce kişi izledi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan dünyaca ünlü sanatçı Iyeoka Okoawo seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu. Sanatçı Iyeoka Okoawo'ya konser sırasında şarkılarına hayranları da eşlik etti. Okoawo, birbirinden güzel parçalar ile Çanakkaleli'lere unutulmaz bir gece yaşattı.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Nijerya, Çanakkale, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de, 'Iyeoka Okoawo' rüzgarı esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]