Çanakkale'de İYİ Parti-CHP gerginliği - Son Dakika

Çanakkale'de İYİ Parti-CHP gerginliği

ÇANAKKALE'nin İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, ittifak paydaşları olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerinden ve temsilcilerinden hiçbir destek görmediklerini belirterek, CHP'yi eleştirdi.

Çanakkale'de İYİ Parti-CHP gerginliği, System.String[]

ÇANAKKALE'nin İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, ittifak paydaşları olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerinden ve temsilcilerinden hiçbir destek görmediklerini belirterek, CHP'yi eleştirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Rıdvan Uz da İYİ Partili belediye başkanlarına destek verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, GİK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Eceabat Belediye Başkanı İYİ Partili Saim Zileli ve Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin basın toplantısı düzenledi. İki Belediye Başkanı, ittifak paydaşları olan CHP temsilcileri ile CHP'li belediyelerden hiçbir destek göremediklerini belirterek, eleştirdi.

'ÇANAKKALE'DE MAALESEF DESTEK GÖREMİYORUZ'

CHP'li belediyeler ve CHP'li yöneticileri birçok kez uyarmalarına rağmen destek göremediklerini belirten GİK Üyesi Rıdvan Uz, "Biz, defalarca uyarmamıza rağmen memleketimiz olan Çanakkale'de maalesef destek göremiyoruz. CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ural'ın, CHP İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'in ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İyi Parti'ye karşı aldıkları tutum ve davranışlar bizim sabır çizgimizin üstüne çıkmıştır. Bunu bizim artık kabul etmemiz mümkün gözükmemektedir. Çanakkale Merkez Belediyesi'nde oluşturulan komisyonların hiçbirinde yer alamadık. Çanakkale'mizde İyi Parti'mizin kazandığı belediyeler, hem Gökçeada'mız Sayın Ünal Çetin hem de Eceabat'ımızda Sayın Saim Zileli, halkın takdirini toplayan ve paydaşlarıyla, yani Millet İttifakı'nın ortağı CHP ile uyum içerisinde, çalışma içerisinde görevlerini yürütürlerken, aynı zamanda belediyeyi yönetirken de bu sözde değil özde uygulamalarıyla da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi olan arkadaşlarımızla da hem belediyelerde önemli komisyonlarda; imar komisyonu olsun, bütçe plan komisyonu olsun hatta belediye başkanlığı yardımcılıklarına dair bir birlikte yönetme şeklinde devam ediyor. Ama aynı durum geçen gün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Belediyesi'nde yapılan komisyonların hiçbirine İYİ Parti'den seçilmiş ve Çanakkale halkını İyi Parti adına temsil eden meclis üyelerinin hiçbiri Sayın Ülgür Gökhan tarafından yazılmamışlardır. Sözde birlikte yöneteceğiz lafları sadece ve sadece kendilerinde mahsus kalmaya devam etmiştir. Bu bizi üzmektedir. Bugünkü toplantımızın en önemli noktası da Gökçeada'mızdır. Belediye başkanımız, Gökçeada'ya hizmet sözü vermiş ve gecesini gündüzüne katarak hizmet etmektedir. Gökçeada halkı tarafından da nazarı dikkatten kaçmamaktadır, takdir toplamaktadır. Hal böyle iken Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Ümit Ural Bey'in adayı ziyaret edip vatandaşla diyaloga girmekten ziyade belli bir grubun etkisinde kalarak belediyenin yapmış olduğu hizmetleri engellemeye çalışması bizleri son derece üzmüştür. Bu iktidar tarafından beklenen bir durum olması gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı tarafından bunun yapılması da bizim tarafımızdan İYİ Parti ailesi tarafından, yerel yönetimleri tarafından kabul edilecek bir durum değildir" dedi.

'ARZU ETTİĞİMİZ UYUMU YAKALAYAMADIK'

Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ural'ın Gökçeada Belediyesi'nin çalışmalarını bakanlık müfettişi gibi denetlediğini öne sürerek, 'Millet İttifakı'nın bir parçası olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, Belediye Başkanı Ülgür Bey, Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren ile uyum içerisinde çalışmayı çok arzu ederdik. Fakat görünen o ki yerel seçimlerden sonra kendileriyle bu uyumu bir türlü yakalayamadık. Biz, kendi şahsımız ve temsil ettiğimiz Gökçeada Belediyesi, aynı zamanda mensubu olduğumuz bir siyasi parti var. Bu siyasi partinin de var olan yapısı ile bir şekilde Çanakkale'de bu saydığım isimler tarafından yok sayılmasını kabul edemiyorum. Öyle bir noktaya geldik ki CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural beyefendi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gökçeada içerisinde yaşamış olduğu sıkıntıları dinlemek için gelmişken bir bakanlık müfettişi gibi Gökçeada Belediyesi'nin çalışmalarını denetlemiş, bunlarla alakalı eksiklikleri fazlalıkları dile getirmiş. Biz, Sayın Metin Ümit Ural Beyefendiyi il başkanı olarak belediyemizde sadece bir misafir olarak kabul ederiz. Aynı zamanda da İl Genel Meclisi'nde iktidar olmaları münasebetiyle Gökçeada'ya getirecekleri hizmetleri duymak isteriz' diye konuştu.

Gökçeada'ya ulaşım konusunda Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç ile istişare ettiklerini ve bu konuda kendisine de teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Çetin, 'Ben uzun yıllardan beri Gökçeada'da yaşayan birisi olarak özellikle kış mevsiminde, yazın da turizm sezonu ile birlikte dışarıdan gelen misafirlerimizi taşıyan Gestaş'ın yeni bir gemi alımı ile alakalı bir borçlanma talebi söz konusudur. Mahir Bey, iki kez ziyaret için geldiler. Ulaşım noktasında bizim dertlerimizi, sorularımızı dinlediler. Bu vesile ile kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çözüm önerilerini, bizden istediklerini, bizim istediklerimizi konuştuk. Fakat bir kör dövüşe döndü Çanakkale Özel İdaresi'nde Gestaş'ın borçlanmasına dair talep konusu. Sanıyorum, CHP'li Sadık Göğüsgeren hiç Gökçeada'ya gelmedi. Sanıyorum, 6-7 kuvvetinde rüzgarlı havada denizin nasıl aşıldığını da bilmiyor. Hatta böyle havalarda hastalarımızın, cenazelerimizin olabileceğini, Gökçeada'ya hizmet gelmesi noktasında Çanakkale'de kör dövüşü yapan küçük kasaba siyasetine mal edilmesini de hazmetmiyoruz. Her ne şart olursa olsun, Gestaş borçlanacaksa ve bunun karşılığında da Gökçeada'ya gemi alacaksa, benim gelen misafirlerim ve Gökçeada'da yaşayan misafirlerim ulaşım noktasında kalite ve güven getirecekse bu durum artık bir an önce çözülmesi icap ediyor. Şu ana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Bey ve diğerleri tarafından Gökçeada'nın ulaşımına dair benimle irtibata geçen bir kişi bile olmamıştır. Dolayısıyla Gestaş'ın bu borçlanmasıyla alakalı neye 'hayır' dediklerini biliyorlar mı acaba' CHP İl Başkanı Ümit Bey'in bizi ziyaretinden memnuniyetimi dile getirirken bizim yaptığımız iş ve işlemlerle alakalı hiçbir suretle bizi denetleme hakkına sahip değildir. Sadece şeffaf belediyecilik anlamında şahsı itibariyle bir şey öğrenmek isterse bir vatandaşımız olarak herkese belediyeye ait bilgileri de vermeye hazırız" diye konuştu.

Başkan Çetin konuşmasına şöyle devam etti:

"Çanakkale genelinde gerçekten kabul edilmeyecek 27 RES imarına onay veren Cumhuriyet Halk Partisi il genel meclisi üyeleri hiç gözünü kırpmadan buna destek verirken, bu ulaşım noktasında Çanakkale'nin şirketi olan Gestaş'ı niye bu kadar problem haline getiriyorlar. Geştaş ile ilişkileri beni hiç alakadar etmiyor. Ben Gökçeada Belediye Başkanı olarak Gökçeada'ya gelecek olan hizmeti düşünen bir insanım. Biz yine orada çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti ulaştırmak adına mücadele edeceğiz. Yaptığımız işler adına da zaten kapımız herkese açıktır."


Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de İYİ Parti-CHP gerginliği - Son Dakika

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