Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de izinsiz kazı: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de izinsiz kazı: 3 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de izinsiz kazı: 3 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de izinsiz kazı: 3 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları kontrollerde S.D., Y.K. ve G.D. isimli şüpheli şahısları izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların yaklaşık olarak 1.50x1.50 m genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir alanı izinsiz kazdıkları tespit edildi. Olay yerinde bulunan 2 adet kazma, 4 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet kova, 1 adet makara, 1 adet demir merdiven ve 1 adet 5 metre uzunluğunda urgan ele geçirildi. Biga Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, ifadesi alınan şüpheli şahıslar da serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı
Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:47:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de izinsiz kazı: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]